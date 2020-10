Noord-Zuidraad start met inzamelactie tegen armoede Ben Conaerts

06 oktober 2020

14u12 0 Hemiksem De Noord-Zuidraad van Hemiksem start met een grote inzamelactie van niet-bederfbaar voedsel en verzorgingsproducten. Daarmee wil men armoede en uitsluiting binnen de gemeente terugdringen.

De Noord-Zuidraad is op zoek naar onder meer conservenblikken, spaghetti, bloem, koffie, shampoo, tandpasta, maandverband, toiletpapier en luiers. Ook de plaatselijke scholen worden bij de actie betrokken. In alle scholen van Hemiksem worden deze producten van 7 tot 15 oktober ingezameld.

“De leerlingen van de basisscholen krijgen informatie over de problematiek van armoede en eerlijke handel en de hierbij betrokken organisaties. Ze worden ook actief betrokken bij het inzamelen van de verzorgingsproducten en het voedsel”, klinkt het.

Wie geen schoolgaande kinderen in Hemiksem heeft, kan altijd een bijdrage aan de inzameling doen en goederen binnenbrengen in de bibliotheek Ivebica of het administratief centrum in de Sint-Bernardusabdij.