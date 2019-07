Nog hele week hoelahoepen en koorddansen: circusfestival Acrobat palmt abdijdomein in Ben Conaerts

09 juli 2019

18u19 0 Hemiksem Het domein van de Sint-Bernardusabdij wordt dezer dagen ingepalmd door Acrobat. Het circusfestival van de Antwerpse circusschool Ell Circo D’ell Fuego dompelt er nog de hele week alle bezoekers onder in de wereld van clowns, koorddansers en vliegende trapezes.

Hoewel het grote publiek er wellicht pas vanaf donderdag zijn opwachting zal maken, is het Acrobat Festival vandaag al van start gegaan. Zestien professionele circusartiesten uit binnen- en buitenland zijn er begonnen aan intensieve masterclasses om hun circustechnieken nog bij te schaven. Jonathan Fortin, een Canadees, begeleidt de masterclass rond luchtacrobatie. “Ik ben al meer dan tien jaar actief als circusdocent”, legt hij uit. “Ik reis heel de wereld af om circusartiesten op te leiden. Ik ben goed bevriend met de organisatoren van Ell Circo D’ell Fuego. Dus toen ik gevraagd werd om hier een masterclass te geven, heb ik snel toegezegd. In de rest van de wereld heb je dit soort circusconventies wel vaker. Maar voor België is dit voor zo ver ik weet uniek.”

Open en bloot

“Dit ís uniek in ons land”, bevestigt artistiek directeur Arno Wauters van Ell Circo D’ell Fuego. “We willen hier de lijn tussen artiest, publiek en docent zo klein maken dat iedereen van elkaar kan bijleren. Dankzij de Vlaamse subsidies kunnen we een groot deel van ons festival gratis houden en alle bezoekers in de wereld van het circus onderdompelen. We kiezen er bewust voor om de workshops niet achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, maar net open en bloot op het festivaldomein. Op die manier kan iedereen zien hoeveel het vraagt om circusartiest te zijn én kan iedereen de stap zetten om zelf deel te nemen. Daar ligt voor ons vaak dé uitdaging: mensen activeren.”

Een vijftigtal kinderen van de Hemiksemse speelpleinwerking kwam vandaag alvast het goede voorbeeld geven. Als bedanking voor de goede samenwerking met de gemeente liet Ell Circo D’ell Fuego de kinderen deelnemen aan een circusworkshop. Vanaf donderdag tot en met zondag volgen er nog meer workshops, circusvoorstellingen, optredens en filmvertoningen. Eén circusvoorstelling, de filmvertoningen en de muziekoptredens zijn gratis, voor de rest heb je een ticket nodig. Voor 15 euro krijg je toegang tot twee workshops en één voorstelling naar keuze. “Er zijn al zo’n 600 tickets de deur uit, veel meer dan verwacht”, zegt Daan Yperman van Ell Circo D’ell Fuego. “Voor de voorstellingen van donderdag en vrijdag, twee absolute topshows, zijn er nog heel wat tickets beschikbaar.”

Alle informatie is te vinden op www.acrobatfestival.be.