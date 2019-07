Nieuwe informatieve film over Hemiksem in de maak Ben Conaerts

15 juli 2019

16u03 0 Hemiksem De communicatiedienst van Hemiksem werkt momenteel aan een nieuwe film over de gemeente. Die zal vertoond worden bij de ontvangst van de nieuwe inwoners in Hemiksem.

Wees niet verbaasd als je de komende weken een cameraman beelden ziet maken van enkele mooie plekjes in Hemiksem. De communicatiedienst maakt namelijk een nieuwe kennismakingsfilm over de gemeente, die vertoond zal worden bij de ontvangst van de nieuwe inwoners.

“Filmen op het openbaar domein en openbare evenementen is niet verboden”, klinkt het. “De privacy van de inwoners zal niet geschonden worden. Indien we bepaalde beelden nodig hebben waarbij toch een persoon prominent in beeld zou komen, dan zal de cameraman expliciet toelating vragen.”