Nieuw festival op terrein Casa Blanca succesvol gestart: “Blij dat hier eindelijk nog eens iets te doen is” Sander Bral

04 augustus 2019

12u40 0 Hemiksem Zes jaar na de laatste editie van het ter ziele gegane Casa Blanca werd er dit weekend eindelijk terug gedanst op het abdijdomein van Hemiksem. Tweeduizend feestvarkens maakten Blacklight Festival onveilig en er wordt al gewerkt aan de editie van volgend jaar. “Blij dat hier eindelijk nog eens iets te doen is”, klinkt het unaniem in het publiek.

Twee podia met populaire dancemuziek en techno lokten zaterdag tweeduizend bezoekers richting Blacklight Festival. Op het hoofdpodium speelden onder andere Regi, Pat Krimson, Dave Lambert en natuurlijk DJ Mario ten dans, die vroeger steevast Casa Blanca afsloot. Technoliefhebbers hielden hun hart op aan onder andere de Belgische technolegende Tom Hades en Pete Howl, bekend van de Gentse club Decadance dat eerder dit jaar de deuren sloot.

Blacklight Festival is Casa Blanca niet en Casa Blanca is Blacklight Festival niet. Dat benadrukte de organisatie op voorhand al. “Wij willen ons eigen verhaal vormen. Het is niet de bedoeling om het nieuwe Casa Blanca te worden. We willen een nieuwe vaste waarde worden in deze buurt. Met de nadruk op nieuw.” Toch hangt de schaduw van het voormalige pop- en rockfestival nog steeds over de abdij en is het het favoriete gespreksonderwerp bij de bezoekers.

“Dance en techno is niet zozeer ons ding. Maar we zijn naar hier gekomen om de sfeer op te snuiven en dit nieuwe project te steunen”, zeggen Thierry en zijn (schoon)broers en (schoon)zussen. “Vroeger kwamen wij élk jaar naar Casa Blanca. Toen waren er vooral livegroepen, dat lag ons beter. Maar we begrijpen het wel. De logistiek van een deejay is enkel zijn usb-stick en niet een vrachtwagen vol instrumenten en podiumattributen.”

“Bovendien zijn deejays tegenwoordig populairder dan livebands bij de jeugd”, gaat Thierry verder. “We hopen dat dit festival kan blijven groeien én misschien verschijnen hier ooit ook wel live artiesten. We zijn vooral blij dat er eindelijk nog eens gedanst kan worden op dit terrein.”

Ook op het technopodium werd er zaterdagmiddag al aardig gedanst. Opnieuw werden de woorden ‘Casa Blanca’ al uitgesproken na twee minuten conversatie in het publiek. “Ik heb ooit nog Dimitri Vegas & Like Mike op dit terrein gezien. Gratis, hé!”, benadrukt Kim (31) uit Schoten. “Misschien dat Blacklight Festival vandaag wel voor de volgende Dimitri Vegas & Like Mike kan zorgen?”

De festivalorganisatie blikt terug op een geslaagde eerste editie in Hemiksem. “De vorige editie was in Lier, maar daar kregen we de vergunning zo laat binnen dat we nog weinig tijd hadden om er een groot succesverhaal van te maken”, zegt Indra Taeymans van het festival. “Dat was dit jaar anders. We voelen ons goed hier in Hemiksem. De bezoekers hoopten bij het verlaten van het festival dat er volgend jaar een tweede editie zou komen en dat zijn we ook van plan. Tot volgend jaar.”