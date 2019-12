Netbeheerder Elia gaat bomen kappen aan Scheldeboord en Bredestraat Ben Conaerts

17 december 2019

15u36 0 Hemiksem Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, gaat een groot aantal bomen kappen langs de Scheldeboord en de Bredestraat. De werken zullen plaatsvinden op woensdag 18 en donderdag 19 december.

De werken zijn nodig om ondergrondse elektriciteitskabels aan te leggen. Deze nieuwe elektriciteitskabels moeten het bedrijf Umicore na de uitbreiding van de site in Hoboken blijven voorzien van voldoende energie. Bij de werken zullen kettingzagen en hakselaars worden gebruikt, wat tot enige geluidshinder kan leiden. De werken vinden enkel overdag plaats tussen 7 en 18 uur.

“Alle gekapte bomen zullen sowieso worden gecompenseerd”, zegt Elia. “In samenspraak met de gemeente Hemiksem en Natuurpunt zullen we de groenzone heraanplanten met nieuwe bomen. Dat gebeurt in november 2020, het eerstvolgende plantseizoen na de uitvoering van de werken. De groenzone wordt in afwachting tijdelijk ingezaaid met grassen. De boomstammen van de bestaande bomen zullen worden hergebruikt als speeltoestellen op de speelplaatsen in Hemiksem.”