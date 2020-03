Natuurpunt bouwt wilgentipi’s aan Depot Deluxe Ben Conaerts

24 maart 2020

12u50 0 Hemiksem Natuurpunt Rupelstreek heeft op vraag van de gemeente Hemiksem vijf wilgentipi’s gebouwd in het park vlakbij het Depot Deluxe. Als alles goed groeit, dan moet de locatie uitgroeien tot een mooi speelparadijs voor kinderen.

Tussen de vijf wilgentipi’s hebben de vrijwilligers van Natuurpunt tunnels gebouwd. De bedoeling is dat dat allemaal dichtgroeit tot één gesloten geheel, waarbij de doorgangen in de tunnels en de ruimte in de tipi’s worden opengehouden. Het geheel heeft twee ingangen, die beide gemarkeerd werden met korte tunnels.

“Voor de bouw van dit alles werd voornamelijk gebruik gemaakt van snoeihout van onze knotactie in de oude vloeibeemd in gemeente Rumst”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Nu moeten er verder blaadjes en takjes groeien aan de wilgentakken, zodat dit een mooi ravot- en verstopparadijs voor kinderen kan worden.”