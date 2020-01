Na barsten in huizen, nu ook barsten in wegdek: Bredestraat opnieuw geteisterd door ‘onverklaarbare’ scheurtjes Ben Conaerts

17 januari 2020

16u33 1 Hemiksem Vrijdagnamiddag zijn er opnieuw enkele barsten ontstaan in het wegdek in de Bredestraat. Het is al het tweede gelijkaardige voorval in de buurt op enkele dagen tijd. Woensdagavond moesten tien bewoners worden geëvacueerd, nadat ze scheuren in de muren van hun woning hadden opgemerkt. “Naar de oorzaak tasten we voorlopig nog in het duister”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). Een rechtstreeks verband met de ondergrondse boringen die er plaatsvinden, kan niet bewezen worden.

De bewoners van de Bredestraat werden vrijdagnamiddag opnieuw opgeschrikt, nadat in het wegdek enkele barsten waren ontstaan. De brandweer en de politie kwamen meteen ter plaatse om poolshoogte te nemen, maar de schade bleek mee te vallen. Toch maken de buurtbewoners zich ernstig zorgen, aangezien het al het tweede geval is op enkele dagen tijd. Woensdagavond moest de brandweer een appartementsgebouw en een woning ontruimen, nadat de bewoners scheurtjes in de muren hadden vastgesteld. “Wanneer gaat dit stoppen?” vraagt een van de getroffen bewoners zich af. “Deze keer mogen we nog in onze woningen blijven, maar we gaan wel weer een onrustige avond en nacht tegemoet. Hopelijk kan dit snel opgelost geraken.”

20 meter van huizen

Na het voorval van afgelopen woensdag werd de oorzaak gezocht bij de ondergrondse boringen die momenteel plaatsvinden onder de Bredestraat. Netbeheerder Elia voert er boringen uit voor de aanleg van een ondergrondse elektriciteitskabel tussen Interescaut in Schelle en Umicore in Hoboken. Maar na expertise kon een rechtstreeks verband niet worden vastgesteld. “De boringen vinden plaats op 19 meter diepte”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Van de gevels van de huizen zijn ze zelfs 20 meter verwijderd. Onder normale omstandigheden hebben ze geen invloed op woningen en wegen. Bovendien vonden de boringen ter hoogte van de getroffen huizen plaats tussen 13 en 15 uur, terwijl de schade pas na 18 uur werd opgemerkt.”

Meetstrips

Na overleg met alle betrokken partijen werden de boringen donderdagnamiddag weer hervat onder strikte voorwaarden. De getroffen bewoners zijn intussen ook allemaal weer teruggekeerd naar hun woning. “Er zijn meetstrips geplaatst in de betrokken woningen om de eventuele evolutie van de schade verder op te volgen”, vervolgt de burgemeester. “Er is ook een landmeter langsgekomen om opmetingen van de omgeving te doen, voor als er nog meer schade zou ontstaan. Als de bewoners van de Bredestraat iets zouden opmerken, kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met de aannemer of met de brandweer.”

Waterleiding

Maar als de oorzaak van de scheuren niet bij de boringen ligt, waar dan wel? “Dat is de vraag”, zegt Bouckaert. “Er is alleszins íéts gebeurd, want de schade is er. Maar naar de oorzaak tasten we voorlopig nog in het duister. We hebben gedacht aan een lek in de waterleiding, maar onze brandweer heeft de riolering opengelegd en geïnspecteerd en alles was in orde. Dat de schade door een andere werf is veroorzaakt, is ook weinig plausibel. De werf van Elia is de enige in de ruime omgeving.”