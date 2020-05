N-VA Hemiksem trakteert woonzorgcentrum op cupcakes Ben Conaerts

15 mei 2020

17u02 0 Hemiksem Het bestuur van N-VA Hemiksem is het WZC Hoghe Cluyse komen verrassen met een kleine attentie. Zowel de bewoners als het personeel werden getrakteerd op zelfgemaakte cupcakes.

“Met een gediplomeerde kokkin in het bestuur waren de kwaliteitscupcakes snel klaar”, glimlacht ondervoorzitter Peter Dutremez, die de lekkernijen kwam overhandigen. Hij had zowel gewone als suikervrije cakes meegebracht. “Aangezien ik zelf een studerende dochter in de zorg heb, hoor ik dagelijks welke inspanningen deze mensen doen. Deze helden cijferen zichzelf weg en nemen risico’s om er toch maar voor te zorgen dat de bewoners in goede handen zijn.”