N-VA-afdeling schenkt 450 euro aan vzw Villa Max Ben Conaerts

20 januari 2020

13u55 0 Hemiksem De Hemiksemse afdeling van N-VA heeft een cheque van 450 euro kunnen overhandigen aan de vzw Villa Max.

N-VA Hemiksem organiseerde een chocoladeverkoop in het kader van ‘De Warmste Week’. Er werd in totaal voor 450 euro chocolade verkocht. “Ik ben heel fier op onze bestuursleden dat ze in een mum van tijd zo’n bedrag hebben ingezameld”, zegt ondervoorzitter Peter Dutremez. “Hiermee kunnen we een bescheiden steentje bijdragen aan de werking van de vzw Villa Max.”

Villa Max is een vzw die gezinnen met een ziek kind kosteloos een ontspannend weekje vakantie aanbiedt. Marleen Arnouts, stichtster van de vzw en zelf mama van een dochter met een ziekte, is tevreden met de steun van N-VA. “Met deze 450 euro kan al zeker het vervoer worden bekostigd van onze volgende daguitstap met de kinderen”, zegt ze.