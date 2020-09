Muzikale hommage aan Edith Piaf Ben Conaerts

29 september 2020

14u23 0 Hemiksem Zangeres Marina Stockx en muzikant Jo Braet brengen op zaterdag 2 oktober een muzikale hommage aan Edith Piaf in Depot Deluxe.

De prachtige muziek van Edith Piaf ontroert nog steeds. Marina Stockx en Jo Braet eren deze grote dame van het Franse chanson met haar tijdloze nummers. Van ‘Milord’ en ‘Padam’ tot ‘La vie en rose’ en ‘Non, je ne regrette rien’. Verwacht je niet aan een groot orkest, maar aan een kleine vrouw met een mooie stem in een zwarte jurk, begeleid door een getalenteerd pianist.

Er staan twee optredens gepland, een om 14.30 en een om 19 uur, telkens in Depot Deluxe. Kaarten kosten 5 euro en zijn alleen op voorhand te koop via de website van Ivebica of in de bibliotheken te Hemiksem en Niel. Op de dag zelf is er geen inkomkassa.