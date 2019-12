Motards brengen kerstbezoek aan WZC Hoghe Cluyse: “Mooi om mensen gelukkig te maken met iets eenvoudigs” Ben Conaerts

16u15 0 Hemiksem De bewoners van woonzorgcentrum Hoghe Cluyse hebben zondagmiddag verrassend bezoek gekregen. De motards van motorclub The Other Side kwamen bij de senioren Kerstmis vieren en hadden daarvoor niet één, maar twéé kerstmannen meegebracht. “De mensen fleuren helemaal op als ze ons zien.”

In woonzorgcentrum Hoghe Cluyse was het zondagmiddag feest. Zo’n zestien motards van motorclub The Other Side kwamen de bewoners verrassen voor Kerstmis. Voor elk van de 81 senioren hadden ze een zakje speculaas en chocolade voorzien. Al waren het vooral de twee kerstmannen die de show stalen. Overal waar ze kwamen, werden ze verwelkomd met enthousiaste, breed lachende gezichten.

“Het is warm in zo’n pak, maar dat je de mensen even kunt opfleuren, maakt veel goed”, zegt kerstman Ronny Wouters. “Jong of oud: de mensen worden meteen blij als ze de kerstman zien. Sommige kunnen hun ogen zelfs niet geloven en durven al eens aan mijn baard te trekken.” (lacht)

Stoerdoenerij

Het is al de tweede keer dat de leden van The Other Side een kerstbezoek brengen aan het woonzorgcentrum. “Zoals de naam van onze club al aangeeft, willen we graag ‘een andere kant’ van de motorwereld zien”, legt kerstman Theo Market uit. “Veel mensen denken dat motards zich vooral bezighouden met criminaliteit en stoerdoenerij. Maar wij zijn eigenlijk maar gewone mensen die graag met de moto rijden en graag ons goed hart tonen.”

“Sommige bewoners hier zitten met kerst alleen, dus willen we hen even komen opfleuren met wat chocolade en speculaas. Daarvoor hebben we kunnen rekenen op de steun van café ’t Dorp, bakkerij De Varen en de Delhaize van Schelle. Soms is het wel emotioneel om te zien hoe sommige er aan toe zijn. Dat zet je achteraf wel aan het denken. Maar het is ook wel mooi hoe je de mensen gelukkig kan maken met iets eenvoudigs”, vindt Ronny.

Kerstliedje

Veel senioren wisten het verrassende bezoekje te appreciëren. De 95-jarige Anna Van Cauteren ging zelfs graag met een van de kerstmannen op de foto. “Héél plezant”, reageert ze.

“We hebben hier eigenlijk al ons kerstfeest gehad, maar dit is een heel leuke extra”, glundert de 95-jarige Maria Philips. “Al ben ik zelf niet zo’n zoetebek. Ik geniet eerder van een stukje kaas. Maar het is heel fijn dat de mensen aan ons denken en ons komen verrassen met een bezoekje. Zeker tijdens eindejaar.”