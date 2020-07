Mondmasker verplicht op Hemiksemse markt en in gemeentegebouwen Ben Conaerts

21 juli 2020

14u01 0 Hemiksem Wie woensdag de wekelijkse markt in Hemiksem bezoekt, moet verplicht een mondmasker dragen. Het gemeentebestuur wil met die maatregel verdere coronabesmettingen tegengaan. Ook in de gemeentegebouwen moeten bezoekers een mondmasker dragen.

Vanaf woensdag 22 juli zal je op de openbare markt in Hemiksem verplicht een mondmasker moeten dragen. Personeelsleden van de gemeente zullen bezoekers attent maken op deze verplichting en zullen aan de ingangen van de markt ook ontsmettingsalcohol aanreiken. “De Covid-19 besmettingen zijn terug in stijgende lijn waarneembaar. Om het risico op besmetting te beperken, voeren we vanaf woensdag 22 juli een mondmaskerverplichting in voor elke bezoeker en marktkramer op de openbare markt in Hemiksem”, aldus burgemeester Luc Bouckaert (CD&V).

Gemeentegebouwen

Het dragen van mondmaskers zal vanaf 22 juli ook verplicht zijn in de publiek toegankelijke delen van alle gemeentegebouwen, namelijk het administratief centrum en het gemeentemagazijn. Het personeel mag wel zijn mondmasker afzetten in het bureel als men achter een plexiwand zit en in coronaveilige vergaderruimtes. Indien het omwille van medische redenen niet mogelijk is om een mondmasker te dragen, is een gelaatsscherm ook toegestaan. Bezoekers moeten het mondmasker te allen tijde aanhouden. De gemeente behoudt zich het recht om bezoekers zonder mondmasker de toegang tot de gemeentegebouwen te ontzeggen.