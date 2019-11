Mobiel recyclagepark komt naar Hemiksem Ben Conaerts

18 november 2019

13u36 0 Hemiksem Intercommunale Igean start in samenwerking met de gemeente met een mobiel recyclagepark in Hemiksem. Het gaat om een proefproject dat voor de eerste keer wordt uitgevoerd tijdens de wekelijkse markt van woensdag 20 november.

“Niet iedereen beschikt over de mogelijkheid om recycleerbaar materiaal naar het recycleerpark te brengen. Minder mobiele inwoners of personen zonder auto kunnen daarom nu rekenen op een mobiel recyclagepark. Samen met IGEAN willen we alle inwoners helpen om beter te recycleren en bewust met afval om te gaan. We richten het mobiele recyclagepark in op een marktdag, zodat je het nuttige aan het aangename kan koppelen”, aldus schepen van Milieu Jenne Meyvis (Groen).

Het mobiel recyclagepark wordt van 9 tot 12 uur opgesteld ter hoogte van het oud gemeentehuis op de Gemeenteplaats. Je kan er terecht met kleine hoeveelheden afval, zoals harde kunststoffen, kapot servies, kaarsresten, kurken stoppen, piepschuim, zuivere plastic folie, klein elektro en vlak glas. Voor de grotere zaken en grof huisvuil, moet je naar het recyclagepark in de Georges Gilliotstraat. Indien het proefproject een succes wordt en er voldoende afval wordt ingezameld, komt het mobiel recyclagepark vanaf 2020 drie keer per jaar langs.