Middenstandsraad geeft auto weg met eindejaarsactie Ben Conaerts

12 december 2019

13u21 0 Hemiksem Goed nieuws voor de Hemiksemse shoppers. De Middenstandsraad van Hemiksem houdt opnieuw zijn eindejaarsactie. Net als de vorige edities is er als hoofdprijs een gloednieuwe auto te winnen.

Een veertigtal handelaars in Hemiksem neemt momenteel deel aan de eindejaarsactie. Wie daar tot en met 12 januari 2020 zijn inkopen doet, krijgt per aankoopschrijf een tombolalotje. Op zondag 19 januari vindt in het Depot Deluxe de trekking plaats en worden tien aanwezigheidsprijzen getrokken. Als hoofdprijs wordt opnieuw een gloednieuwe wagen uitgereikt. De tweede prijs is een reischeque. De overige prijzen zijn Hemiksembonnen, waardebonnen die bij de lokale handelaars kunnen worden gespendeerd. “We hopen met onze actie de Hemiksemnaar deze eindejaarsperiode wat vaker tot bij de lokale middenstand te krijgen”, zegt Maya De Keuster van de Middenstandsraad.