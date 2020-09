Met dank aan naamsverandering sp.a: na Hemiksem Vooruit is er straks ook... Vooruit Hemiksem Ben Conaerts

11 september 2020

16u39 0 Hemiksem Ook sp.a Hemiksem gaat zijn naam veranderen naar Vooruit Hemiksem. Dat is niet naar de zin van oppositiepartij Hemiksem Vooruit, dat in 2017 als onafhankelijk platform werd opgericht en in de plaatselijke gemeenteraad twee van de 21 zetels bezit. “We bekijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden”, klinkt het.

De nieuwe naam van de lokale sp.a zou in Hemiksem weleens tot veel verwarring kunnen leiden. In de gemeente is namelijk ook al sinds 2017 het politieke platform Hemiksem Vooruit actief, dat in de gemeenteraad twee zetels bekleedt. “Ik vind het best hilarisch dat sp.a voor de naam Vooruit kiest”, reageert raadslid Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit). “Ik ben benieuwd wat het in de toekomst in Hemiksem gaat geven. Hopen de socialisten met deze naamswijziging misschien hun stemmenkanon en ereburgemeester Eddy De Herdt terug te winnen?”

Eddy De Herdt was jarenlang een socialistisch boegbeeld in de plaatselijke politiek, alvorens hij in 2018 bekendmaakte op de lijst van Hemiksem Vooruit te gaan staan. De overstap leidde tot heel wat commotie bij de socialisten, die zich verraden voelden door hun voormalige burgemeester. De Herdt zetelt vandaag de dag nog altijd in de gemeenteraad, voor oppositiepartij Hemiksem Vooruit dus. Het maakt de relatie tussen beide partijen alleen maar meer gespannen.

Juridische stappen

“Het verwarringsgevaar is evident”, vindt ook communicatieverantwoordelijke Elwin Van Herck van het politiek platform Vooruit, dat over heel Vlaanderen 46 delegaties telt. “We betreuren dat net de man die media en communicatie hoog in het vaandel draagt zo onzorgvuldig te werk gaat. Conner Rousseau kondigt een nieuwe naam aan maar gaat hier wel heel slordig, ondoordacht en onprofessioneel te werk. Het spreekt voor zich dat politiek platform Vooruit en de lokale delegaties ernstige schade zouden lijden indien sp.a zou doorzetten met de voorgenomen naamswijziging. Momenteel bekijken we alles met onze raadslieden en sluiten we juridische stappen niet uit.”

“De nieuwe naam is juridisch afgetoetst, dus ik verwacht geen problemen”, reageert Stefan Van Linden, voorzitter van sp.a Hemiksem. “’Vooruit’ is een logische naam. Die naam is door en door verbonden met de geschiedenis van de socialistische beweging. Denk maar aan de corporatieve bakkerij Vooruit, de feestzaal Vooruit in Gent en de toenmalige socialistische krant Vooruit. Ook lokaal in Hemiksem zullen we onze schouders zetten onder dit vernieuwingsproject en dit zo ook een sterke Hemiksemse inslag geven.”