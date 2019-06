Meerdaags circusfestival komt naar Hemiksem: “Dit kan echte circusgemeente worden” Ben Conaerts

16u17 0 Hemiksem Hemiksem krijgt er in de tweede week van de zomervakantie een gloednieuw evenement bij: Acrobat, een familiefestival voor iedereen die van het circusleven wil proeven. De organisatie is in handen van de Antwerpse circusschool Ell Circo D’ell Fuego. “We willen van Hemiksem een echte circusgemeente maken”, klinkt het.

Van dinsdag 9 tot en met zondag 14 juli vormen de groene weides van de Sint-Bernardusabdij het decor voor een heuse circusconventie: de eerste editie van het Acrobatfestival. Het organiserende Ell Circo D’ell Fuego, een Antwerpse circusschool met meer dan 1.000 leerlingen, wil iedereen daar onderdompelen in de wereld van het circus. “We willen de lijn tussen artiest, publiek en docent zo klein maken dat iedereen van elkaar kan bijleren”, zegt Daan Yperman. “De afgelopen tien jaar zit het circus in ons land flink in de lift. Op ons festival willen we iedereen die in het circus geïnteresseerd is bij elkaar brengen.”

Ell Circo D’ell Fuego is met de organisatie van Acrobat niet aan haar proefstuk toe. Eerder organiseerde de circusschool al elf edities van het Atlas Festival en Extreme Convention in de Waagnatie in Antwerpen. “Maar ondanks het grote succes is dat altijd meer een nichefestival gebleven”, zegt Yperman. “Met Acrobat willen we een veel breder publiek aanspreken: van jong tot oud, van professional tot beginneling. Voor dat nieuwe concept wijken we ook uit naar een groenere omgeving: de site van het abdijdomein in Hemiksem. Het is een omgeving die tot de verbeelding spreekt, vlakbij het water, met prachtige natuur.”

Op het domein worden een vijftal tenten voorzien, waaronder een grote trainingshal en een circustent met een tribune waar 500 mensen kunnen plaatsnemen. Een hele week lang zullen daar circusartiesten en -docenten aanwezig zijn om van elkaar te leren. Al zijn de eerste twee dagen, dinsdag 9 en woensdag 10 juli, vooral bedoeld voor binnen- en buitenlandse professionals uit de sector. Om al die mensen te laten overnachten, voorziet de organisatie een camping vlak naast het abdijdomein, op het grondgebied van Schelle. Van donderdag 11 tot en met zondag 14 juli wordt het brede publiek op het festival verwacht.

“We serveren een heuse menukaart aan workshops waarin iedereen de innerlijke acrobaat kan bovenhalen en verschillende circustechnieken kan aanleren. Dat gaat onder meer om de vliegende trapeze, bascule, diabolo, clownerie, slackline en de Chinese mast. Verder worden er vier circusvoorstellingen gegeven die je kan bijwonen. Een goede formule om het festival te ontdekken, is het Experienceticket. Voor 15 euro krijg je toegang tot twee workshops en één voorstelling naar keuze. Wie zich nog meer in het circus wil verdiepen, kan beroep doen op een Developticket. Dat kost 120 euro, maar geeft je toegang tot de camping, alle voorstellingen en vijftien workshops.”

Een andere mogelijkheid is om gewoon gratis naar het festival te komen en de unieke sfeer op te snuiven. “Er zal sowieso vanalles te zien zijn”, verzekert Yperman. “Er is één gratis circusvoorstelling en er zijn gratis optredens van een aantal muziekgroepen. Hopelijk slagen we erin om ook de niet-betalende bezoekers warm te krijgen voor de wereld van het circus. We hebben in Hemiksem al een aantal workshops georganiseerd en aan alles zien we dat deze gemeente het ideale profiel heeft om een echte circusgemeente te worden. We willen er met de steun van de gemeentebestuur graag aan meewerken om de microbe hier verder te verspreiden.”

Alle info is te vinden op www.acrobatfestival.be.