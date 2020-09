Meer dan 600 bezwaarschriften, maar minister Demir zet licht toch op groen voor bouw twee windturbines Ben Conaerts

23 september 2020

17u36 0 Hemiksem Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een vergunning toegekend voor de bouw van de twee geplande windturbines op het grondgebied van Hemiksem en Hoboken.

Ondanks 475 bezwaarschriften in Hemiksem en meer dan 150 bezwaarschriften in de stad Antwerpen heeft minister Zuhal Demir een vergunning toegekend voor de twee windturbines van Umicore en Engie. Eén windturbine zal worden geplaatst op grondgebied Hemiksem, de andere turbine komt op grondgebied Hoboken. In een eerdere vergunningsaanvraag was er sprake van de bouw van vier windturbines, maar uiteindelijk beslisten Umicore en Engie de schaal van het project te verkleinen.

Actiegroep Het Zandmannetje, dat zich al sinds het begin verzet tegen de komst van de turbines, wil voorlopig niet uitgebreid reageren. “We gaan eerst eventjes samenzitten als groep”, zegt Maarten Sterckx. “Maar het is duidelijk dat we zeker juridische stappen zullen ondernemen om de bouw van de twee turbines, waarvan één op 600 meter van een woonwijk, tegen te houden.”

“Onbegrijpelijke beslissing”

Kris Verbeeck (CD&V), voorzitter van CD&V Hemiksem en voorzitter van de gemeenteraadscommissie rond de windturbines, reageert scherp op de toekenning van de vergunning. “De beslissing is onbegrijpelijk. Enkele dagen geleden nog verklaarde de minister dat ze wil weten wat de oorzaak is van de verhoogde loodwaarden in het bloed van de vele kinderen uit de omgeving. Umicore haalde daarbovenop zelf als mogelijke reden aan dat dit de wind kan zijn. In plaats van eerst dit onderzoek af te wachten, lijkt ze dit allemaal te vergeten en geeft ze de toelating om twee grote ventilatoren te laten waaien rondom het bedrijventerrein.”

“Als gemeenteraad zullen wij ons binnenkort opnieuw beraden over dit dossier in overleg met de advocaat van de gemeente. Er zal onderzocht worden of we via de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouw van de twee windturbines van meer dan 180 meter hoogte nog kunnen tegenhouden”, aldus Verbeeck.