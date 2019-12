Manuel Lootens beloond met GABY voor opruimactie Ben Conaerts

03 december 2019

Hemiksemnaar Manuel Lootens heeft een GABY ontvangen voor zijn inzet tijdens de River Clean Up Day. Samen met enkele andere vrijwilligers zorgde ging hij zwerfvuil ruimen aan de oevers van de Schelde.

De GABY is een gemeentelijke administratieve beloning die bestaat uit een waardebon die bij lokale handelaars gebruikt kunnen worden. De GABY bestaat sinds 2015 en wordt uitgereikt aan inwoners die zich op een positieve manier laten gelden. Dat kan onder meer gaan om het oprapen van zwerfvuil, het ruimen van sneeuw of je afval in een openbare vuilbak gooien.