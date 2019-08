Maand werken in de Karel de Backerstraat Toon Verheijen

17 augustus 2019

Een aannemer start op maandag 19 augustus met werken in de Karel de Backerstraat. Er worden ondergrondse filters geplaatst om het grondwater te zuiveren vooraleer het in de riolering wordt geloosd. Om deze werken vlot te laten verlopen, zal de Karel de Backerstraat overdag afgesloten worden tussen de Provinciale Steenweg en de Desiré Coppensstraat/De Bosschaertlei.Plaatselijk verkeer wordt toegelaten en kan de straat in- en uitrijden. De werken duren nog tot en met 13 september.