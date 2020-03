Lokale dj’s bouwen feestje via livestreaming: “We kunnen nu allemaal wat feelgoodmuziek gebruiken” Ben Conaerts

25 maart 2020

14u43 0 Hemiksem Zelfs in tijden van een ‘lockdown light’ kan je een feestje kan bouwen. Een tiental dj’s uit Hemiksem heeft de handen in elkaar geslagen en gaat op vrijdag 27 maart een dj-set draaien die te beluisteren is via livestreaming. “Maar we willen niet dat mensen op straat komen om te luisteren. ‘Blijf in uw kot!’”

Onder de noemer ‘Schuren met de buren’ willen enkele Hemiksemse dj’s in deze vervelende periode een beetje dans en vertier brengen. Vrijdagavond gaan ze allemaal op hetzelfde tijdstip elk een set streamen die iedereen thuis kan bekijken. “We willen deze coronatijden een beetje opfleuren met een portie feelgoodmuziek”, zegt Dave Carpels, een van de initiatiefnemers. “Ik ben beginnen bellen met enkele bevriende dj’s en het initiatief sloeg meteen aan. Intussen zijn we al met elf dj’s die vrijdagavond van thuis een set zullen spelen. Naast mezelf gaat het onder meer om DJ Mario, DJ Patrice, DJ Karl, DJ Dombret en DJ JP.”

Niet zichtbaar

Hoewel de muziek sowieso in de directe omgeving van de dj’s te horen zal zijn, is het niet de bedoeling om de straat op te komen. “We hebben één belangrijke regel: blijf in uw kot. Het is niet toegestaan om de straat op te gaan en naar de thuislocatie van de dj’s te komen. Als dat toch gebeurt, leggen we het evenement meteen stil. De directe buren zullen de muziek waarschijnlijk wel te horen krijgen, maar de dj’s zelf zullen niet zichtbaar staan draaien. Wil je van de muziek genieten, dan kan je dus best thuis blijven en afstemmen op onze livestreaming. Dans en feest van thuis, veilig en plezant.”

‘You’ll Never Walk Alone’

De dj’s beginnen aan hun sets om 18 uur en ronden alles af tegen 18.45 uur. “We kiezen bewust voor dit tijdstuk om ervoor te zorgen dat de kleinste inwoners van Hemiksem hun rust en dat iedereen tijdig het nieuws kan volgen”, zegt Dave. “Elke dj heeft zijn eigen specifiek genre, maar het startsein van ‘Schuren met de buren’ wordt toepasselijk gegeven met ‘You’ll Never Walk Alone’. Het is voor ons een eerste editie, dus we moeten zien hoe alles verloopt. Maar als alles meevalt, de regels worden gerespecteerd en de reacties zijn positief, kunnen we de komende weken frequenter een set plannen.”

De livestream van ‘Schuren met de buren’ zal vrijdagavond hier te volgen zijn.