Livestreamingfeestje ‘Schuren met de buren’ krijgt vervolg Ben Conaerts

01 april 2020

14u09 0 Hemiksem Het feestje ‘Schuren met de buren’ krijgt een vervolg op vrijdag 3 april. Ook dan zullen een aantal Hemiksemse dj’s elk een set streamen die iedereen thuis kan bekijken.

De eerste editie van ‘Schuren met de buren’ op vrijdag 27 maart was een schot in de roos. De livestreams waarop een tiental plaatselijke dj’s hun leukste platen lieten horen, werden druk beluisterd en becommentarieerd. Dus kan een tweede editie niet uitblijven. “Na de ongelooflijk leuke reacties doen we dit graag nog eens over”, zegt initiatiefnemer Dave Carpels. “Op vrijdag 3 april zullen we terugkeren met een tweede avond vol vertier. Het is onze manier om deze coronatijden wat op te fleuren. De regel is en blijft: blijf in uw kot. Je kan perfect van de muziek genieten via de livestream.”

‘Schuren met de buren’ vindt vrijdagavond plaats van 18 tot 18.45 uur. De stream volgen kan via Facebook.