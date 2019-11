Leen Persijn brengt monoloog ‘Angélique’ Ben Conaerts

14 november 2019

Hemiksem Actrice Leen Persijn brengt op zondag 17 november de monoloog 'Angélique' in bibliotheek IVEBICA.

‘Angélique’ werd geschreven door Erik Vlaminck en gaat over een ouder wordende vrouw die als jonge kloosterzuster naar ‘Belgisch Congo’ getrokken is en begin van de jaren zestig, allesbehalve ongeschonden, is uitgetreden. Nu, zoveel jaren later, leeft zij met haar hebben en houden in opvangtehuizen.

De monoloog start om 12.30 uur, maar om 11.30 uur kan je deelnemen aan een broodjeslunch. Tickets kosten 12 euro en zijn te bestellen via de website www.ivebica.be.