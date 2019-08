Laatste dorpsslager zet zaak stop Ben Conaerts

27 augustus 2019

18u09 0

Hemiksem moet het voortaan stellen zonder dorpsslager. Slager-traiteur Tom De Vos, die gevestigd was op de Gemeenteplaats, heeft na vijftien jaar zijn zaak stopgezet. De zaakvoerder wil zelf niet uitweiden over zijn beslissing, maar heeft wel een briefje aan zijn etalage gehangen. “Na veel overwegen en lange gesprekken heb ik beslist om mijn zaak stop te zetten. Aan iedereen die ooit met de zaak te maken heeft gehad, bedankt voor het jarenlange vertrouwen.”

Bij veel Hemiksemnaren wordt het nieuws onthaald op grote teleurstelling. De beenhouwerij van Tom De Vos was een begrip in de gemeente, zowel omwille van zijn bijdrage aan de lokale middenstand als van de kwaliteit van zijn producten. Hij stond onder meer bekend voor zijn groot aanbod aan vers vlees, charcuterie en zelfbereide gerechten. Ook de feestzaal in het naastgelegen oud-gemeentehuis, die De Vos al sinds 2013 uitbaatte, blijft nu gesloten.