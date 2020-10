Kwetsbare inwoners krijgen H-bonnen ter waarde van 20 euro Ben Conaerts

07 oktober 2020

13u32 0 Hemiksem Het gemeentebestuur van Hemiksem gaat H-bonnen, waardebonnen die gebruikt kunnen worden bij verschillende lokale handelaars, verdelen onder haar meest kwetsbare inwoners. Daarvoor wordt een budget van zo’n 21.000 euro uitgetrokken.

Het gemeentebestuur wil de meest kwetsbare groepen in coronatijden financieel ondersteunen. Daarvoor wordt geopteerd voor de verdeling van de H-bon, een waardebon die bij verschillende lokale handelaars te gebruiken is voor de aankoop van onder meer voeding, kledij of verzorgingsartikelen. Personen die behoren tot een kwetsbare doelgroep, hebben recht op minstens één H-bon ter waarde van 20 euro.

“De overheid gaf eind augustus de mogelijkheid om een consumptiebudget voor kwetsbare groepen te voorzien”, zegt schepen van Sociale Zaken Annick De Wever (CD&V). “Dat voorstel hebben we met beide handen aangenomen en zetten we de komende weken om in daden. Het totale budget dat we kunnen verdelen, ligt rond de 21.000 euro. Door gebruik te maken van het waardebonsysteem, maken we bovendien meteen de brug met de lokale handelaars.”

Tot de kwetsbare doelgroepen behoren onder meer personen met een leefloon of equivalent leefloon, personen die reeds aanvullende steun krijgen van het OCMW of die recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming. Zij moeten voor 1 december 2020 hun aanvraag indienen bij het OCMW van Hemiksem om hun waardebon te ontvangen. Een alleenstaande die tot de doelgroep behoort en kinderen ten laste heeft, krijgt nog een bijkomende waardebon van 20 euro.