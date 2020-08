Kunstproject ‘Rupelse kunst aan het raam’ krijgt vervolg Ben Conaerts

'Rupelse kunst aan het raam', een cultuurproject van intergemeentelijke cultuurdienst IVEBICA, krijgt een vervolg. Na een eerste expoperiode eerder deze zomer zijn er nu op 58 locaties in Hemiksem, Schelle en Hemiksem nieuwe werken te bewonderen.

Midden juni riep cultuurdienst IVEBICA de inwoners van Hemiksem, Schelle en Niel op om deel te nemen aan ‘Rupelse kunst aan het raam’. De respons was groot: naast gekende kunstenaars stelden ook veel onbekende talenten hun kunstwerken tentoon aan het raam of in de voortuin van hun woning. Intussen is de eerste expoperiode van het initiatief afgesloten en is men van start gegaan met een tweede deel. Op 58 locaties in Hemiksem, Schelle en Niel – een pak meer plaatsen dan de vorige keer – kan je nieuwe kunstwerken gaan bewonderen.

“De deelnemers van de vorige periode wisselen voor deze nieuwe periode hun tentoongestelde werken. Daarnaast zijn er ook veel nieuwe kunstenaars bijgekomen. Het loont dus zeker de moeite om een nieuw parcours uit te stippelen, bij voorkeur te voet of per fiets. Aan het raam van elke deelnemer zal een kaartje hangen met de andere deelnemende kunstenaars in de gemeente”, klinkt het bij cultuurdienst IVEBICA.

De nieuwe expo loopt tot en met 20 september. Je vindt alle info over de expo op de website www.ivebica.be.