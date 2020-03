Kunstenaarsmarkt Mont Martre krijgt tweede editie en zoekt standhouders Ben Conaerts

06 maart 2020

13u12 0 Hemiksem De Gemeenteplaats wordt op zondag 26 april weer omgetoverd tot de kunstenaarsmarkt Mont Martre. Organisator Zjos Meyvis is nog volop op zoek naar geïnteresseerde standhouders.

De eerste editie van Mont Martre werd vorig jaar ondanks het slechte weer een bescheiden succes. Vijftien creatievelingen kwamen toen hun werk demonstreren en verkopen. Daarom maakt organisator en kunstenaar Zjos Meyvis nu werk van een tweede editie. Die zal plaatsvinden op zondag 26 april van 9 tot 18 uur op de Gemeenteplaats.

“We zoeken ateliers, kunstenaars, designers en andere creatievelingen om er opnieuw een succes van te maken”, zegt Meyvis. “Bedoeling is dat zij op niet alleen hun spullen in de kijker zetten, maar ook hun werkwijze live demonstreren aan het publiek. Er is plaats voor zo’n vijftig standhouders in totaal. Alle disciplines zijn welkom. Hoe meer, hoe liever.”

Wie een standje wil reserveren, betaalt 5 euro en kan dat doen via zjos.meyvis@telenet.be of in café De Witte op de Gemeenteplaats.