Kritiek op bevraging voor meerjarenplan: “Weinig representatief” Ben Conaerts

08 augustus 2019

De bevraging die de gemeente organiseert voor de opmaak van haar meerjarenplan, stuit op kritiek. Oppositiepartij N-VA vindt de enquête tijdrovend en weinig representatief.

“Het is goed dat de gemeente burgers bevraagt, maar een steekploeg bij 400 inwoners is toch wel een tijdrovende en kostelijke zaak. Als slechts de helft van de respondenten reageert, heb je de mening van amper 1,67 procent van de inwoners. Voor het bedrag van de opstellingen en verspreiding, de loonkost en de verwerking van de open vragen, kan je andere dingen doen”, vindt Helke Verdick (N-VA).

Als alternatief heeft de partij zelf een poll georganiseerd met de vraag: waaraan zou jij 10.000 euro besteden in de gemeente? Die poll is te vinden op de Facebookpagina van N-VA Hemiksem.

De gemeente laat intussen weten dat inwoners die dat wensen, naast de bevraging ook altijd op andere manieren hun stem kunnen laten horen. Dat kan eenvoudig door een melding te doen via de website, telefonisch of via de Hemiksem app. Bovendien zijn er in Hemiksem verschillende adviesraden waarvan inwoners lid kunnen worden.