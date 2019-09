Klimaatfeest aan hoeve Hemiksemhof Ben Conaerts

25 september 2019

17u33 0 Hemiksem De gemeente Hemiksem en het Regionaal Landschap Rivierenland organiseren op zondag 29 september een Klimaatfeest. Daar leer je op een speelse manier hoe je jouw CO2-uitstoot kan beperken.

Je krijgt onder meer tips over het aanplanten van bomen, struiken en hagen, over je afval beperken, je waterhuishouding en duurzame mobiliteit. Tussendoor proef je bij lokale producten van ambachtelijke producten of geniet je van een streepje muziek. De jongste bezoekers kunnen zich uitleven op een bomenparcours of een waskaars of een muziekinstrument leren maken.

Het Klimaatfeest vindt plaats vanaf 13 uur aan de hoeve van het kasteel Hemiksemhof in de Assestraat 19.