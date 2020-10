Kinderopvang Kiekeboe sluit na twee mogelijke coronabesmettingen: 25-tal kinderen moet thuisblijven Ben Conaerts

06 oktober 2020

15u29 0 Hemiksem In kinderopvang Kiekeboe in de Sint-Bernardsesteenweg hebben twee kinderbegeleiders mogelijk een coronabesmetting opgelopen. De crèche is daarom preventief dichtgegaan. Daardoor zit een 25-tal kinderen thuis.

Twee kinderbegeleiders van kinderopvang Kiekeboe hebben mogelijk een coronabesmetting opgelopen. Daardoor is de crèche per direct gesloten en zit een 25-tal kinderen momenteel thuis. Afhankelijk van de test zal de kinderopvang ofwel volgende maandag alweer kunnen opengaan, ofwel een week later.

Burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) bevestigt het nieuws: “De kinderopvang heeft intussen Kind & Gezin op de hoogte gebracht. Nu wordt nagetrokken welke ouders of grootouders de afgelopen zeven dagen allemaal in de kinderopvang zijn geweest om hun kind of kleinkind te brengen of op te halen. Normaal gezien zijn er geen hoogrisicocontacten geweest en heeft iedereen steeds een mondmasker gedragen, maar dat moet nu dus in kaart worden gebracht.”