Kamp C geeft gratis bouw- en verbouwadvies in Hemiksem Ben Conaerts

02 oktober 2020

19u02 0 Hemiksem Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie van de provincie Antwerpen, komt op maandag 5 oktober in Hemiksem advies geven over energiezuinig bouwen en verbouwen.

Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van materialen? Is je woning conform de nieuwe wetgeving? Dan kan je terecht op het bouwadvies van Kamp C. In een persoonlijk gesprek overloopt een onafhankelijk professioneel adviseur de duurzame mogelijkheden voor je bouw- of verbouwplannen.

Je krijgt 50 minuten gratis advies op maat over je nieuwbouw of verbouwing. Hou er wel rekening mee dat wanneer de bouwaanvraag al is ingediend, veel aspecten definitief zijn. De fase ervoor is daarom ideaal voor deze screening.

Kamp C is van 13 tot 17 uur aanwezig in het gemeentehuis van Hemiksem. Je kan je inschrijven via bouwadvies@kampc.be. Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer en je vraag.