Kamp C geeft bouwadvies in administratief centrum Ben Conaerts

28 februari 2020

14u30 0 Hemiksem Kamp C komt op maandag 2 maart in Hemiksem advies geven over energiezuinig bouwen en verbouwen.

“Duurzaam bouwen is meer dan milieubewust bouwen”, klinkt het bij Kamp C. “Er komen heel wat zaken bij kijken zoals kwaliteit, comfort en gezondheid. Wij geven je een antwoord op al je bouwvragen.”

Voor het bouwadvies kan je terecht in het administratief centrum in de Sint-Bernardusabdij. Vooraf moet je wel een afspraak maken via mohammed@hemiksem.be.