Joeri Cortens geeft voordracht over levende tuinen Ben Conaerts

11 oktober 2019

13u24 0

Joeri Cortens, educatie-expert bij Natuurpunt en bekend van het VTM-programma ‘Wild van dieren’, is op maandag 14 oktober te gast in de Sint-Bernardusabdij. Hij geeft tips over hoe je jouw tuin op een natuurlijke en vogelvriendelijke manier kan inrichten.

“In een levende tuin zijn vogels, vlinders en wilde bijen welkom en voelen zij zich thuis. Maar ook jij kan ervan genieten”, klinkt het. Na de voordracht kan je eventueel de daad bij het woord voegen, door een bestelling te plaatsen bij de campagne ‘Behaag…. Natuurlijk’ van Natuurpunt.

De voordracht vindt plaats om 20 uur en kost 2 euro per persoon. Wie erbij wil zijn, moet dat vooraf melden via info@natuurpuntrupelstreek.be.