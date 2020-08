Jeugdraad zoekt nieuwe voorzitter Ben Conaerts

28 augustus 2020

13u15 0 Hemiksem De Hemiksemse jeugdraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

In Hemiksem functioneert de jeugdraad als adviesorgaan naar de gemeente toe. De raad probeert de plaatselijke jeugd een stem te geven. Maandelijks komen vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen en enkele externen bij elkaar om een aantal thema’s te bespreken en nieuwe initiatieven te nemen. Nu wil de jeugdraad een nieuwe voorzitter verkiezen en kunnen jongeren zich daarvoor kandidaat stellen.

Dat kan nog tot aan de volgende bijeenkomst van de jeugdraad, die zal plaatsvinden op dinsdag 6 oktober in het administratief centrum. Meer informatie is verkrijgen bij Sim Leroy via sim@hemiksem.be.