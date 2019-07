Ivebica houdt enquête Ben Conaerts

31 juli 2019

16u49 0 Hemiksem De intergemeentelijke vereniging Ivebica is volop bezig met zijn plannen voor de komende zes jaar. Iedereen kan daarbij via een enquête de nodige extra input geven.

“We willen graag weten wat onze bezoekers en gebruikers vinden van de werking van de bibliotheek en de academie en van het cultuurprogramma in Niel, Schelle en Hemiksem”, klinkt het. “Is er iets dat je mist in ons aanbod, heb je suggesties of vind je het juist helemaal perfect? We horen het heel graag. Je kan mee de richting bepalen die we uitgaan.”

De enquête kan worden ingevuld tot eind september en is te vinden op de website www.ivebica.be.