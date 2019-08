Inwoners kunnen gemeentelijke jaarkalender aanvragen Ben Conaerts

22 augustus 2019

Hemiksemnaren die een jaarkalender van 2020 van de gemeente willen ontvangen, kunnen die nu al aanvragen. Dat moet voor vrijdag 1 november en kan via dit formulier.

“Door inwoners op voorhand een kalender te laten bestellen, krijgen we een goed zicht op de oplage die we moeten voorzien,” klinkt het. “Zo besparen we een deel budget, want we zullen een kleinere oplage moeten laten drukken dan voorgaande jaren. Daarnaast sparen we ook het milieu doordat er veel minder papier verloren zal gaan.”

De afvalkalender van IGEAN voor 2020 blijft wél nog bij elke inwoner van Hemiksem in de bus vallen.