Intergemeentelijk zwembad, Gemeenteplaats op de schop en nieuw schoolgebouw voor Het Klaverbos: gemeentebestuur stelt meerjarenplan voor Ben Conaerts

02 januari 2020

13u48 0 Hemiksem De gemeenteraad heeft het meerjarenplan voor de periode 2020 tot 2025 goedgekeurd. De komende jaren zal ongeveer 22 miljoen euro worden geïnvesteerd, onder meer in de aanpak van de Gemeenteplaats en de vernieuwing van de schoolgebouwen van Het Klaverbos. De belastingen blijven gelijk.

“We willen Hemiksem verbeteren, aanpassen en met een langetermijnvisie een basis leggen voor de toekomst”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Met een bedrag van ongeveer 22 miljoen euro willen we investeringen uitvoeren op het vlak van mobiliteit en wegeninfrastructuur, de gemeentelijke dienstverlening, socioculturele beleving en veiligheid. Tegelijk trekken we de sociale kaart, waarbij we lokale initiatieven stimuleren en inwoners sensibiliseren. We investeren ook verder in milieu- en klimaatmaatregelen om de CO2-doelstellingen te behalen. Ondanks de verhoogde dotaties voor politie en brandweer en de steeds toenemende pensioenlasten blijven de belastingen gelijk. De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden niet verhoogd. Wel zal er een indexering plaatsvinden op een aantal belastings- en retributiereglementen.”

