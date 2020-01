Inschrijvingen Zapposdagen gaan van start Ben Conaerts

25 januari 2020

16u48 0 Hemiksem Op maandag 27 januari starten de gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel weer met de inschrijvingen voor de Zapposdagen. Dat is een reeks kindvriendelijke activiteiten tijdens de krokus- en paasvakantie.

Met de Zapposdagen bieden de gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel een reeks kindvriendelijke activiteiten aan tijdens de krokus- en paasvakantie. Dit jaar staat er in de krokusvakantie onder meer een bezoek aan een trampolinepark en een dag vol yogalesjes op het programma. In de paasvakantie staan er uitstapjes gepland naar Walibi en naar de Chocolaterie, een walhalla voor chocoladefans.

Nieuw is dat elke gemeente voortaan met een eigen inschrijfsysteem werkt. Je kan jezelf daarmee inschrijven op de website van de gemeente waar je woont. Dat is de snelste manier, maar wie het wenst, kan op maandag 27 januari van 18 tot 19.30 uur ook langskomen bij de vrijetijdsdienst van zijn gemeente.

Het aantal plaatsen per dag is beperkt, niet te lang wachten met inschrijven is dus de boodschap. Elke gemeente zal een wachtlijst aanleggen wanneer de voorziene plaatsen volzet zijn.