Inschrijvingen speelkriebels van start Ben Conaerts

09 juni 2020

16u34 0 Hemiksem De inschrijvingen voor de speelkriebels, de jaarlijkse speelpleinwerking, zijn geopend.

De speelkriebels zullen er door de coronamaatregelen iets anders uitzien dan de andere jaren, maar de gemeentelijke vrijetijdsdienst heeft toch voor een leuk zomerprogramma gezorgd. Op de agenda staan onder meer een bezoek aan Technopolis, een wandeling langs het blotevoetenpad in De Schorre en een workshop zandtekenen.

Wie erbij wil zijn, kan zich nu al inschrijven via I-school. “Omwille van de coronamaatregelen werken we dit jaar met twee bubbels”, klinkt het. “Je kan kiezen tussen een inschrijving per week of inschrijven per dag, maar daarvoor zijn de plaatsen beperkt.”

Alle info over het programma is terug te vinden op de gemeentelijke website.