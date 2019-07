Inschrijvingen Fun to Run van start Ben Conaerts

17u40 0 Hemiksem Sinds deze week kan je jezelf inschrijven voor de Fun to Run. Dat is een loopcursus die wordt georganiseerd door de vrijetijdsdienst van Hemiksem en Schelle die verder gaat daar waar de Start to Run ophoudt.

“Je leert om in tien weken van 5 naar 10 kilometer te lopen onder deskundige begeleiding”, klinkt het. “Van 10 september tot en met 14 november lopen we elke dinsdag en donderdag samen.”

Er wordt elke keer samengekomen om 20 uur, op dinsdag aan het sportcomplex Scherpenstein in Schelle en op donderdag aan de sporthal van Hemiksem. Deelname kost 25 euro, inclusief verzekering. Je kan jezelf inschrijven via schelle.zapposdagen.be of hemiksem.zapposdagen.be.