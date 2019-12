Indoor kerstmarkt brengt verenigingen en handelaars samen Ben Conaerts

11 december 2019

15u09 0 Hemiksem De zaal van Het Welzijn vormt op zaterdag 14 en zondag 15 december het decor van een indoor kerstmarkt. De organisatie is in handen van de vzw Hemiksem Samen op Straat en de plaatselijke cafés.

Na een eerste succesvolle editie van haar kerstmarkt in 2018 komt de vzw Hemiksem Samen op Straat nu met een vervolg. Zo’n vijftien handelaars en verenigingen hebben hun medewerking toegezegd en palmen zaterdag en zondag met een standje de zaal van Het Welzijn in. De Hemiksemse Cognacshop, Haakwerkjes Cindy, Nails and More, Houtwerken Jurgen en de vzw Valkenisse zijn slechts enkele die hun aanwezigheid al hebben bevestigd.

Bovendien zorgt de vzw in samenwerking met de omringende cafés het hele weekend voor een pak randanimatie op en rond de Gemeenteplaats. Op vrijdag wordt al afgetrapt met een afterworkparty voor café De Witte. Onder meer DJ Mario en DJ Goyie komen er vanaf 19 uur het vuur aan de lont steken. Op zaterdag is er vanaf 21 uur een ‘Moose Saturday Party’ in café ’t Dorp en op zondag krijgt de kerstmarkt vanaf 14 uur bezoek van de kerstman en komt Harmonie Hemiksem optreden.

De indoor kerstmarkt vindt plaats van 12 tot 20 uur op zaterdag en van 12 tot 18 uur op zondag. De toegang is gratis.