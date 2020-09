Hulpsessie over aanvraag NMBS Railpass en coronatoeslag Ben Conaerts

25 september 2020

12u29 0 Hemiksem Sp.a Hemiksem organiseert op woensdag 30 september een hulpsessie over de aanvraag van je gratis NMBS Railpass of de coronatoeslag bij je kinderbijslag.

De verschillende regeringen namen de afgelopen maanden heel wat initiatieven om de gevolgen van de coronacrisis op het inkomen van de gezinnen en op de economie te verzachten. Burgers en gezinnen moeten vaak echter zelf aanvragen indienen om deze extra steun waar ze recht op hebben te kunnen ontvangen. Twee voorbeelden hiervan zijn de gratis NMBS Railpass voor elke Belg en de coronatoeslag bij het groeipakket voor gezinnen met een laag inkomen. Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om die aanvraag in te dienen, staan enkele vrijwilligers van sp.a Hemiksem op woensdag 30 september klaar om je daarbij te helpen. Ze bekijken of je in aanmerking komt en helpen je bij het invullen van de aanvraag.

Je bent welkom van 14 tot 16 uur en van 19.30 tot 22 uur in het Volkshuis in de Heuvelstraat 16. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, maak je best op voorhand een afspraak via tel. 0494 31 09 10 of waazienHgeire@gmail.com. Breng zeker de nodige documenten mee.