Huismus krijgt meer nestkasten in Hemiksem Ben Conaerts

02 september 2020

17u49 0 Hemiksem Er zijn alsmaar minder huismussen in Hemiksem. Daarom wil het gemeentebestuur nu nestkasten gaan plaatsen om de vogels weer welkom te doen voelen.

De populatie van de huismus gaat achteruit. Dat blijkt uit de resultaten van het telproject Het Grote Vogelweekend, waarin ’s winters de huismus wordt gezien. Daar wil het gemeentebestuur in samenwerking met Natuurpunt iets aan doen door extra nestkasten te plaatsen. Om te weten waar de kasten geplaatst moeten worden, moet in kaart worden gebracht waar de mussen nog te zien zijn.

“Wie huismussen heeft in de tuin, kan door ons worden gecontacteerd om een nestkast te hangen”, zegt schepen van Milieu Jenne Meyvis (Groen). “Mannelijke huismussen zijn onder meer te herkennen aan de grijze kruis met kastanjebruine zijden, hun grauwgrijze wangen en zwarte kegelsnavel. Ze hebben een zwarte bef die doorloopt op de borst. Vrouwtjes zijn egaler bruin en hebben een lichte wenkbrauwstreep.”

Wie huismussen spot in zijn tuin, kan dat doorgeven via de website www.waarnemingen.be of per mail via informatie@hemiksem.be.