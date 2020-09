Horeca kan ook in wintermaanden buitenterras uitbreiden Ben Conaerts

21 september 2020

14u58 0 Hemiksem De Hemiksemse horecazaken krijgen ook in de wintermaanden de mogelijkheid om een groter buitenterras te plaatsen. De uitbaters mogen hun uitgebreidere terrassen zelfs laten staan tot september 2021.

Om hen zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van de coronamaatregelen, gaf het Hemiksemse gemeentebestuur de lokale horeca-uitbaters eerder al de mogelijkheid om hun terrasruimte uit te breiden. Nu werd beslist dat de uitgebreide terrassen ook in de komende wintermaanden mogen blijven staan.

“De maatregelen rond ‘social distance’ zullen ongetwijfeld nog enkele maanden van kracht zijn”, denkt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Daardoor zijn de mogelijkheden in de horecazaken om klanten binnen te ontvangen eerder beperkt. Daarom geven we hen de mogelijkheid om ook in de wintermaanden een groot buitenterras te plaatsen. Ze zullen hun terras ook mogen overkappen om ook bij minder goede weersomstandigheden aantrekkelijk te blijven.”

Alle uitbaters van horecazaken waar een groter terras mogelijk is, zullen binnenkort een schrijven ontvangen van de gemeente waarin de voorwaarden en afspraken worden opgesomd. “We beperken ons overigens niet tot deze wintermaanden en geven de horeca-uitbaters meteen perspectief om de uitgebreidere terrassen te laten staan tot 30 september 2021, indien ze dit wensen. Zo kan men meteen vooruitkijken naar het voorjaar en de zomer van 2021”, aldus de burgemeester.