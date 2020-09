Hemiksemse verenigingen en middenstanders kunnen op extra financiële ondersteuning rekenen Ben Conaerts

10 september 2020

13u13 0 Hemiksem Het gemeentebestuur heeft beslist om de plaatselijke middenstand en verenigingen een eenmalige subsidie te geven. Met die financiële ondersteuning wil men hen doorheen de coronacrisis helpen.

In april maakte het gemeentebestuur reeds een aantal maatregelen bekend om de Hemiksemse inwoners, verenigingen en handelaars doorheen de coronacrisis te helpen loodsen. Bovenop dat steunpakket wordt nu nog een eenmalige subsidie voorzien aan middenstanders en verenigingen. Middenstanders die te lijden hebben onder de coronaproblematiek, kunnen voor de aankoop van beschermingsmiddelen een vergoeding van maximaal 150 euro ontvangen. En ook jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen die ofwel aangesloten en erkend zijn door de Hemiksemse gemeentelijke raad ofwel gevestigd zijn in Hemiksem met een werking op Hemiksems grondgebied kunnen aanspraak maken op een subsidie.

“We bekijken de coronacrisis breder dan enkel dit voorjaar”, zegt schepen van Verenigingsleven en Middenstand Koen Scholiers (CD&V). “Concreet kan je op de gemeentelijke website een aantal formulieren invullen waarop je de impact op werking en dus ook de financiële impact van de coronacrisis kan weergeven. Dit kan gaan van aankopen van beschermings- en besmettingsmaterialen om de werking verder te zetten tot het wegvallen van activiteiten. De aanvraag loopt over heel 2020, dus het is voldoende wanneer we de formulieren op het einde van het jaar ontvangen.”

Depot Deluxe

“Tegelijk willen we onze verenigingen helpen om bepaalde activiteiten die voor hun werking van belang zijn toch te laten doorgaan”, vervolgt de schepen. “Activiteiten in Depot Deluxe kunnen tot 150 personen plaatsvinden. De coördinator van de noodplanning bekijkt alle plannen nog eens zorgvuldig en geeft waar nodig nog extra tips om een activiteit mogelijk te maken. Tot 31 augustus 2021 vragen we bovendien geen retributie voor het uitlenen van gemeentelijke materialen voor de activiteiten van onze verenigingen.”