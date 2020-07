Hemiksemse schilder in Louvre? Hemiksemse tegels in Parijse metro? Sp.a pakt uit met opvallende weetjes over gemeente Ben Conaerts

28 juli 2020

17u14 0 Hemiksem De Hemiksemse afdeling van sp.a wil deze vreemde zomermaanden wat opfleuren door op zijn De Hemiksemse afdeling van sp.a wil deze vreemde zomermaanden wat opfleuren door op zijn Facebookpagina opvallende, vaak heel verrassende weetjes te delen over Hemiksem. Wist je bijvoorbeeld al dat het werk van een Hemiksemse schilder te bewonderen valt in het Louvre? Of dat de maanlanding werd uitgevoerd dankzij technologie uit Hemiksem?

Wie de Facebookpagina van de plaatselijke afdeling van sp.a volgt, kan heel wat bijleren over Hemiksem. Zelfs inwoners trekken regelmatig grote ogen bij de weetjes die er worden gedeeld. Zo blijkt dat de muren van de Antwerpse voetgangerstunnel en enkele Parijse metrostations zijn bekleed met tegels van het oude Hemiksemse tegelbedrijf Gilliot & Cie. En dat de biechtstoelen in de O.L.V.-Kathedraal van Antwerpen eigenlijk uit de Hemiksemse Sint-Bernardusabdij afkomstig zijn.

Nog een leuk weetje: zonder de draadtrekkerij van Lamifil zouden de Apollomissies niet tot op de maan zijn geraakt. De technologie van het Hemiksemse bedrijf zorgde voor een noodzakelijke gewichtsbesparing. Wie het Louvre in Parijs of het Prado in Madrid bezoekt, kan daar trouwens het werk van een Hemiksemse schilder bewonderen. Jan Sanders van Hemessen, rond 1500 in Hemiksem geboren, was tussen 1519 en 1555 samen met Quinten Massijs en Pieter Bruegel de Oude een van de belangrijkste schilders in Antwerpen.

Wie nog meer weetjes heeft over Hemiksem heeft, kan die laten weten op de Facebookpagina van sp.a Hemiksem.