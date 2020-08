Hemiksemse liberalen voorzien leden van mondmaskers Ben Conaerts

26 augustus 2020

17u10 0 Hemiksem De Hemiksemse afdelingen van Open Vld en de Liberale Vrouwen hebben hun leden voorzien van gratis mondmaskers.

Ook voor Open Vld Hemiksem en de Liberale Vrouwen Hemiksem is de coronaperiode niet makkelijk. Zij hebben de voorbije maanden verschillende activiteiten in het water zien vallen. Maar ze wilden hun leden niet in de kou laten staan en beslisten daarom om iedereen te voorzien van één katoenen, herbruikbaar mondmasker.

“We willen een signaal geven aan onze leden dat we hen niet vergeten zijn en willen hen helpen om deze moeilijke periode door te komen”, vertelt Open Vld-fractieleidster Birgit De bondt. “We hebben de mondmaskers besteld bij een lokaal bedrijf, Imago online 2020. Voor ons was dit drie keer een schot in de roos. We kunnen onze leden helpen, we steunen een lokaal bedrijf en wat ons helemaal over de streep trok, was het feit dat er per verkocht mondmasker 0,1 euro cent gaat naar een lokaal goed doel.”