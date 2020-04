Hemiksemse dj’s trakteren woonzorgcentrum op coronafeestje Ben Conaerts

20 april 2020

17u25 0 Hemiksem De bewoners en het personeel van het Hemiksemse woonzorgcentrum Hoghe Cluyse konden maandag genieten van een muzikale verrassing: de dj’s van ‘Schuren met de Buren’ kwamen buiten platen draaien.

De dj’s van het wekelijkse streamingfeestje ‘Schuren met de buren’ hebben zich maandag opnieuw van hun beste kant laten zien. Zij zakten af naar het woonzorgcentrum Hoghe Cluyse om het personeel en de bewoners te trakteren op twee dj-sets. Een setje voor de bewoners aan de tuinzijde en een setje voor de bewoners van de straatzijde.

“Hiermee willen we een hart onder de riem steken van de bewoners en verzorgers”, aldus de dj’s. “Zij zitten weliswaar binnen, achter glas, maar we hopen dat we hen toch op een leuke middag hebben getrakteerd. Het was plezant om te zien dat iedereen meedeed, zowel jong als oud.”



