Hemiksems zwembad sluit in december voor het grote publiek: “Inwoners kunnen terecht in Aartselaar” Ben Conaerts

27 november 2019

13u25 1 Hemiksem Het gemeentelijk zwembad van Hemiksem sluit vanaf 14 december 2019 definitief de deuren voor particulieren. “Een gevolg van complicaties met de invulling van het uurrooster”, klinkt het. Verenigingen en scholen kunnen er wél nog terecht, al is ook dat tijdelijk. Vanaf de zomer van 2021 is het de bedoeling dat de Hemiksemnaren gaan zwemmen in het nieuwe intergemeentelijk zwembad in Aartselaar.

Het zat er al een tijd aan te komen, maar op zaterdag 14 december is het zo ver. Dan sluit het gemeentelijk zwembad van Hemiksem definitief de deuren voor particulieren. Het zwembad blijft wel nog in gebruik voor het schoolzwemmen en voor privéverhuur. “We nemen deze beslissing door een samenloop van omstandigheden”, zegt waarnemend burgemeester Jenne Meyvis (Groen). “Enerzijds hebben we beslist om te investeren in een nieuw intergemeentelijk zwembad in Aartselaar. Ons zwembad is verouderd en de jaarlijkse kosten nemen alsmaar toe. Anderzijds worden we nu geconfronteerd met organisatorische complicaties rond de invulling van het uurrooster in ons zwembad. Het afgelopen jaar moesten we daardoor al regelmatig sluiten wegens onverwachte omstandigheden. Nu hebben we beslist om duidelijkheid te scheppen en het zwembad definitief te sluiten voor het grote publiek.”

Gunsttarief

Voor de Hemiksemnaren die na 14 december willen gaan zwemmen, werd een oplossing uitgewerkt in overleg met de gemeente Aartselaar. “Dankzij de gemeente Aartselaar kunnen onze inwoners binnenkort terecht in het huidige gemeentelijke zwembad van Aartselaar”, legt Meyvis uit. “Zij kunnen daar gaan zwemmen aan een voordelig gunsttarief. Van zodra de nodige administratie hierover rond is, zullen we hier verder over communiceren via onze gemeentelijke infokanalen. Maar we willen dit zo praktisch mogelijk aanpakken. Reeds gekochte jetons en tickets voor ons zwembad kunnen nog tot het einde van dit jaar binnengebracht worden tijdens de openingsuren van het onthaal in het administratief centrum.”

Nieuw zwembad open in 2021

Voor de Hemiksemnaren is het sowieso de bedoeling dat ze op termijn de route naar het sportcentrum in Aartselaar leren kennen. Daar worden momenteel al de voorbereidingen getroffen voor de bouw van het nieuwe intergemeentelijke zwembad. “Als alles volgens planning verloopt, zullen de eerste zwemmers er een duik kunnen nemen in de zomer van 2021”, blikt Meyvis vooruit. “We zijn dit samenwerkingsverband aangegaan samen met de gemeenten Niel en Aartselaar, maar het staat ook de andere Rupelgemeenten nog vrij om in het project in te stappen. Als zelfstandige gemeente een zwembad bouwen en onderhouden, is in deze tijd niet meer rendabel. Een intergemeentelijk verhaal biedt ons een mooie oplossing. Wat er met de site van ons huidige zwembad zal gebeuren, moet in de loop van volgend jaar duidelijk worden.”