Hemiksemnaren kunnen voordelige tienbeurtenkaarten kopen voor Aartselaars zwembad Ben Conaerts

30 januari 2020

13u28 0 Hemiksem Vanaf zaterdag 1 februari kunnen inwoners van Hemiksem tegen een voordeeltarief tienbeurtenkaarten aankopen in het zwembad van Aartselaar.

Er zijn twee verschillende tarieven voor de tienbeurtenkaarten. Voor zwemmers onder de 18 jaar geldt het tarief van 15 euro. Vanaf 18 jaar betaal je 22 euro voor een tienbeurtenkaart. Een belangrijke voorwaarde om van het gunsttarief te kunnen genieten, is dat je je moet identificeren met je identiteitskaart aan de kassa van het zwembad.

Met het gunsttarief wil de gemeente Hemiksem haar inwoners aansporen om gezond te bewegen en al eens laten kennismaken met het terrein waar het nieuwe intergemeentelijke zwembad gaat komen. Dat zwembad wordt gebouwd vlak naast het huidige zwembad van Aartselaar in de Kleistraat 204 en zou in de zomer van 2021 de deuren moeten openen. Het zwembad van Hemiksem deed in december vorig jaar de deuren al dicht voor het grote publiek. Enkel verenigingen en scholen kunnen er nog terecht.