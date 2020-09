Hemiksemnaren kunnen opnieuw jaarkalender bestellen Ben Conaerts

29 september 2020

15u01 0 Hemiksem Net als de vorige jaren kunnen de inwoners van Hemiksem een gratis jaarkalender bestellen bij de gemeente. Daarin vind je prachtige foto’s van de mooiste plekjes in de omgeving.

Hemiksemnaren die een kalender willen, kunnen er een bestellen op drie manieren. Ofwel via het formulier uit het infoblad Hallo Hemiksem van oktober, ofwel via tel. 03 288 26 20, ofwel via deze link.

Je kan je bestelling doorgeven tot vrijdag 30 oktober. De gemeente zorgt ervoor dat je kalender in de loop van december in je brievenbus belandt. Je kan slechts één kalender per adres bestellen.